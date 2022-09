Rostein avventer å bestille nye brønnbåter

Som følge av at regjeringen la fram et forslag på grunnrenteskatt på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i går, stanser brønnbåtrederiet Rostein sine bestillinger av nye brønnbåter fra Larsnes Mek Verksted. Det skriver Sunnmørsposten. På Facebook skriver Rostein at de velger å stanse kontrahering av nybygg i Norge inntil rammevilkårene til lakseprodusentene er endelig avklart.