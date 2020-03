Roser regjeringen og Stortinget



NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold roser regjeringen og Stortinget for å ha lyttet til deres anbefalinger. Permitterte sikres nå full lønn i 20 dager og hotellmomsen reduseres fra 12 til 8 prosent.

Devold mener regjeringen nå tar ordentlige grep og at tiltakene kan bidra til at de mange tusen permitterte får en jobb å vende tilbake til når koronavirus-situasjonen er over.