Roser beredskapsarbeidet under «Ingunn»

Fylkesberedskapssjef Stine Sætre rosar beredskapen under ekstremvêret «Ingunn».

– Vår vurdering so langt er at kommunane og andre beredskapsaktørar i fylket var klare til å handtere utfordringane ekstremvêret Ingunn måtte komme med. Det vil vi gi dei ros for, skriv ho i ei pressemelding.

Både fylkeskommunen og fleire kommunar stengde skolar og oppmoda innbyggarane til å halde seg heime.

– No i ettertid er det viktig at vi alle evaluerer dei tiltaka som vart sett i verk, og sjå kva vi kan lære til eit seinare varsel om ekstremvêr, seier Sætre.

Fylkesberedskapsrådet og kommunane hadde samvirkemøte både 30. og 31. januar, og vil ha eit oppsummerande møte 1. februar.