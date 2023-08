Rosenborg knuste Aalesund

Resultatet ble 4-0 mellom Rosenborg og Aafk på Lerkendal. Tre poeng var sårt tiltrengt for et Rosenborg-lag som røk hele 0-3 borte mot HamKam sist helg. For Aalesund ser det stadig tyngre ut i bunn av eliteserietabellen. Avstanden opp til Sandefjord på trygg plass er nå åtte poeng med ti kamper igjen å spille.