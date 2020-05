Ros til tilsette

Under opninga av styremøtet i Helse Møre og Romsdal i dag rosa styreleiar Ingve Theodorsen alle tilsette i føretaket for innsatsen under koronaepedimien.

– Alle som har vore til behandling er blitt friske. Alle har fått god behandling, sa Theodorsen.

No ønskjer styreleiaren å få helseføretaket tilbake til ein normalsituasjon.

– Eg ønskjer no ein debatt om kor godt førebudde vi er til å kome tilbake til ein normalsituasjon, sa Theodorsen.