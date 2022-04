Ros til Kristiansund

Skolefritidsordningen med korps ved Innlandet skole i Kristiansund ble i dag trukket frem som et godt eksempel i Stortingets spørretime. Det var representanten Freddy André Øvstegård fra SV som ønsket at regjeringen skulle spre ut godt innhold i SFO til landets kommuner. I sitt svar sa kunnskapsminister Tonje Brenna at mange kommuner kunne gjøre mye mer for å sikre bedre innhold i skolefritidstilbudet.