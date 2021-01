Rømte frå fengselet

Ein mann i 20-åra som for tida soner ei fengselsstraff i Hustad fengsel er dømt til 18 nye dagar i fengsel. Mannen er blant anna dømt for oppbevaring av narkotika og for å ha rømt frå open soning ved fengselet. Han blei henta tilbake til fengselet etter nokre timar. Mannen blei også dømt for å ha kome med skjellsord mot polititenestemenn.