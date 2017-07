Rømt oppdrettslaks i Tennfjord

Fiskeridirektoratet opplyser at det er observert rømt oppdrettslaks i Tennfjord i Haram. Det skal være forholdsvis stor fisk, og ved inspeksjon er det funnet to mindre hull hos Rauma Stamfisk, som kan være årsak til rømmingen. For å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen, ber de nå om tips fra fritidsfiskere.