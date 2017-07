Rømt oppdrettslaks gir godt fiske

​Drosjesjåfør Roger Graber har den siste tida brukt mer tid enn vanlig på laksefiske.

Roger Graber har fått oppdrettslaks på kroken. Foto: Berge Myrene / NRK

Ryktene om gode fiskemuligheter innerst i Tennfjorden på Sunnmøre spredte seg fort i slutten av forrige uke.

– Det har vært stappfullt av folk og ikke plass på parkeringsplassen. Mange har vært glade for å få laks på kroken, og har ikke vært så nøye på om det er vill- eller oppdrettslaks, forteller drosjesjåføren.

Oppdrettslaksen som har vært fisket i Tennfjorden har vært på 4-5 kilo. Foto: Berge Myrene / NRK

Kan skade villaksbestanden

Det aller meste av laksen har nemlig vært nettopp oppdrettslaks. Bra for dem som vil fylle fryseren, men et problem for villfisk og elveeiere. Rømt oppdrettslaks kan redusere laksebestandenes genetiske egenart og gjøre laksen mindre robust for miljøendringer.

Oppdrettsfisken har rømt gjennom et hull i nota hos Rauma stamfisk lenger ute i fjorden. Fiskeridirektoratet vil gjerne komme i kontakt med dem som får den på kroken.

– Vi ønsker at folk som får rømt fisk tar kontakt med oss om hvor den har blitt fanget, sier Ståle Hansen fra Fiskeridirektoratet region midt.

Ståle Hansen i Fiskeridirektoratet sier det er alvorlig at fisk rømmer fra oppdrettsanlegg. Den kan ødelegge for villaksen. Foto: Berge Myrene / NRK

– Vi ser på all rømming som alvorlig, og da ønsker vi også å bruke tid på å finne årsaken, legger han til.

Det meste skal være fisket opp

– Vi ser på dette som alvorlig, og vil gjøre vårt ytterste for at det ikke skjer igjen, sier Bjørn Erik Tollaas, som er produktsjef ved Rauma stamfisk. Han sier at de også vil undersøke hvorfor dette skjedde, og se på egne rutiner.

Produktsjefen ved Rauma Stamfisk, Bjørn Erik Tollaas, sier de vil jobbe med egne rutiner.

Ifølge drosjesjåføren i Tennfjorden er det meste av fisken tatt opp av fjorden nå.

– Det er langt mellom laksene som biter på kroken her nå.