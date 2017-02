Romsdalsmann dømt for grov mishandling

I desember i 2016 slo han en annen mann gjentatte ganger med hammer og med knyttet neve, og skar ham i den ene øreflippen med kniv. Det var misnøye med et parti narkotika som var bakgrunnen for voldshendelsen.

Tryglet om å få leve

Mens fornærmede lå nede presset 28-åringen kniven mot halsen hans mens den livredde mannen tryglet om å få leve. Mannen klarte å komme seg løs og flyktet ut på verandaen, men turde ikke å hoppe fra verandaen og måtte gå inn i huset igjen.

Nå presset 28-åringen en sprøyte mot armen hans og truet med å sette den i en blodåre. Fornærmede klarte å flykte og ble kjørt til legevakta og videre til sykehuset i ambulanse. Mannen var blitt påført en bruddskade under det ene øyet og måtte sy øreflippen.

Politiet aksjonerte og pågrep 28-åringen. Mannen var sterkt påvirket av amfetamin og angstdempende medisin.

Svært alvorlig

Romsdal tingrett karakteriserer mishandlingen av fornærmede som svært grov og svært alvorlig og mener utfallet kunne ha blitt langt verre. I dommen skriver retten at mishandlingen har vært en stor psykisk belastning for fornærmede, og at det er usikkert om han har fått varige men.

I 2015 slo han en annen mann med knyttneven mot ansiktet og kroppen 8–10 ganger. Fornærmede fikk en hjernerystelse som følge av voldshandlingen. I juni 2015 brukte han en strømpistol mot samboeren sin. I begge tilfellene var 28-åringen ruspåvirket.

I november i fjor truet 28-åringen en annen mann med øks. Han er også dømt for oppbevaring av amfetamin.