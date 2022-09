Romsdalskommunar går for Helseplattformen

Molde, Hustadvika, Rauma, Vestnes og Aukra har signert tjenesteavtale med Helseplattformen. Det betyr at de innfører det nye, felles journalsystemet for hele helsetjenesten og får samme system som sykehusene i hele Midt-Norge. Målet er at informasjonsflyten i helsetjenesten skal blir bedre og at pasientsikkerheten skal økes.