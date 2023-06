Romsdalsgondolen i medvind

Romsdalsgondolen i Rauma har hatt to hundre tusen besøkande sidan opninga for to år sidan. Leiar Pål Amundsen vedgår at besøkstala er veravhengig. og dei jobbar kontinuerlig med å sikre seg førehandsbestillingar. Til no i år har dei merka stor pågang frå amerikanarar etter innspelinga av TV-serien Sucsession.