Romsdalsbanken framskundar kutt

Romsdal Sparebank skundar fram rentenedsettinga på boliglån til 6. april. Banken har etter dei to siste rentereguleringane frå Norges Bank redusert boliglånsrenten med 0,85 prosentpoeng, skriv banken i ei pressemelding. Endringa trer i kraft frå 2. april for nye boliglån og frå 6. april 2020 for eksisterande lån.