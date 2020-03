Romsdals Budstikke permitterer åtte

I likhet med mange andre mediehus har mediehuset Romsdals Budstikke i dag sendt ut permitteringsvarsel til ansatte i markedsavdelinga. Det skriver avisa på Rbnett. Etter at statsminister Erna Solberg torsdag 12. mars innførte strenge tiltak for å stoppe koronaviruset har aktiviteten i næringslivet falt dramatisk. For mediehuset medfører dette sterkt reduserte annonseinntekter.