Drikkevatnet frå kjelda Eira går for å vere uvanleg frisk og godt. I 15 år har bedrifta Eirawater selt eksklusivt vatn på flaske. No har dei hamna i retten. For eigarane klarer ikkje å overtyde banken om kvar utanlandske overføringar på 23 millionar kroner har kome frå.

Romsdal Sparebank fryktar at pengane kjem frå kvitvasking og finansiering av terrorverksemd i utlandet.

Selskapet med hovudkontor i den vesle bygda Eresfjord i Molde meiner det berre er tull.

No kjempar Eirawater for å behalde banken sin.

Og Frostating lagmannsrett slår no fast at det får dei. Inntil vidare til partane skal møtest for alvor i retten:

Slik verden er i dag, bør tilhold i et annet land ikke i seg selv ekskludere kunden fra muligheten til å opprette bankkonti i Norge. Frostating lagmannsrett

Selskapet hevdar at det står i fare for å gå konkurs dersom dei misser banken sin, og får medhald i lagmannsretten. Medan partane no førebur rettssak, får ikkje banken stryke dei frå kundelista.

Det slår lagmannsretten fast i avgjerda om midlertidig sikring.

Har tatt imot 23 millionar kroner

Varsellampen lyste raudt hos banken allereie i 2016. Då blei det lokale selskapet kjøpt opp av «høgrisikoeigarar» frå Saudi-Arabia og Dei foreinte arabiske emirata. Banken hevdar at eigarane har overført millionbeløp, utan å dokumentere kvar pengane kjem frå.

Sentral i striden står hovudaksjonæren: den tidlegare jagarflypiloten Mohammed Abdulrahman Abdullah Al Othman. Han skal ifølgje banken ha bygd seg opp ei formue på 2,2 milliardar frå ingenting.

Det foreligger ingen etterprøvbar forklaring på den relativt unaturlige omstendighet at en tidligere pilot har slik ekstraordinær forretningsmessig suksess med tilhørende innflytelse innen så mange ulike bransjer. Frå forklaringa til Romsdal Sparebank i Frostating lagmannsrett

Den nye Kvitvaskingslova krev at bankane har inngåande kunnskap om eigarar og pengeoverføringar.

Trass i fleire forsøk, har ikkje banken vore fornøgd med forklaringane. Men no slår retten fast at dei ikkje kan kvitte seg med kunden.

– Eg er skuffa. Banken er ueinig i resultatet. Vi har gjort meir enn det som er vanleg å gjere i liknande saker. Vi har brukt over 1 1/2 år for å prøve å finne ut opphavet til pengane utan eit tilfredsstillande resultat, seier administrerande banksjef Odd Kjetil Sørgaard.

Administrerande bankdirektør Odd Kjetil Sørgaard seier dei har brukt store ressursar på å prøve å finne ut kvar pengane til Eirawater kjem frå. Dei er ikkje fornøgde med resultatet. Foto: privat

– Freistande å avvise kundar

Striden i Romsdal kan vere interessant for langt fleire. Den Europeiske Banktilsynsmyndigheten åtvara nyleg bankane om å kaste ut kundar av frykt for meirarbeid og gebyr.

DNB fekk i fjor ei bot på 400 millionar kroner nyleg bot for brot på kvitvaskingslova. Også fleire lokalbankar har fått gebyr i millionklassen:

Dette kan ha gjort fleire bankar redde.

Professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen uttalte nyleg til NRK at bankane avviser fleire kundar i frykt for konsekvensar.

Professor Jon Petter Rui seier det kan vere enklare for bankane å avvise krevjande kundar. Han meiner det er problematisk. Foto: UiB

– I staden for å bruke ressursar på kundar med auka risiko for kvitvasking, kan det vere freistande å avvise kundane, seier Rui.

Professoren meiner det er problematisk fordi styresmaktene då ikkje vil ha oversikt over dei mistenkelege handlingane ein kunde gjennomfører.

Ny runde i retten

Seinare i år kjem truleg hovudspørsmålet for retten: om Romsdal Sparebank kan avvise Eirawater som kunde for evig og alltid på grunn av frykt for kvitvasking og terror-finansiering.

Banken seier det ikkje er mogleg å svare på om det er sannsynleg at pengane kjem frå lyssky verksemd.

– Det kan eg ikkje kommentere. Banken er underlagt eit avsløringsforbod i kvitvaskingslova, så det kan eg ikkje seie noko om, seier Odd Kjetil Sørgaard.

Eirawater sin advokat, Roger Sporsheim, skriv i ein epost at dei er godt fornøgde med avgjerda, og at den er heilt i tråd med det selskapet har bedt om.

Det er ikkje sett av dato til rettssaka endå.