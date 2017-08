Rolig og fattet trener

Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes var fattet og rolig etter gullstegene til eleven. Det var ikke mange fakter å spore der i gården. 60-åringen fra Nordmøre er mannen som av svært mange tilskrives mye av æren for at Karsten Warholm har tatt så store steg på så kort tid. Duoen lot seg ikke affisere av det svært så ufyselige London-været på gulldagen. – Jeg tenkte at dette var som en god, norsk sommer og at dette har vi opplevd mye av. Jeg tenkte at det egentlig var fordel oss. Vi prøver å tenke sånn at når noe skjer, så er det til fordel for oss. Alle ting som kan gjøre ting vanskelig, kan du prøve å snu til at noen sikkert mister fokus.