Rolig natt for politiet

Det var ikke mange oppdrag for politiet i fylket natt til lørdag. I Kristiansund ble en mann i 50-årene pågrepet etter å ha kommet med trusler om å banke opp vaktene ved et utested. En overstadig beruset gutt i tenårene ble kjørt hjem til sine foresatte etter å ha kastet søppel rundt seg i sentrum. I Ålesund ble en ung gutt vist bort fra sentrum etter å ha laget bråk utenfor et utested, og en full mann fikk hjelp til å komme seg til hotellet etter å ha sovnet på en benk. – Dette er det vi kaller en rolig natt, sier operasjonsleder Tore Andre Gram Franck.