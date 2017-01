Rolf Groven i atelieret på Ljan i Oslo. Foto: Privat

Det har gått fire år siden Rolf Groven hadde utstilling sist. Denne uka åpner han utstilling i Oslo rådhus. De nyeste maleriene ble malt i høst, sterkt inspirert av den amerikanske valgkampen, og ikke minst USAs påtroppende president, Donald Trump.

– Det er så trist at jeg kunne ikke la være. Trump skriker etter bilder.

Barack Obama og Hillary Clinton havner bak lås og slå i maleriet Rolf Groven har malt til utstillingen i Oslo rådhus. Foto: privat bilde av maleri Trump

Det er ingen ringere enn USAs fremste nasjonalsymbol, frihetsgudinnen, som blir avkledd av påtroppende president Donald Trump. Statue of Liberty har gjennom alle tider tatt imot innvandrerne fra Europa til Amerika etter å ha lagt det farefulle Atlanterhavet bak seg. De ville starte et nytt liv i det lovede landet. Men i Grovens bilde er hånden til frihetsgudinnen kappet av, den symbolske flammen sluknet og gudinnen for det frie Amerika blottet for en hel verden.

– Jeg er ikke først og fremst ute etter å provosere, men vil at bildene skal bli sett av flest mulig, sier 73-åringen.

Obama og Clinton i fengsel

På sokkelen finner vi Hillary Clinton, tidligere presidentfrue i Det hvite hus og demokratenes presidentkandidat, i fengsel sammen med nåværende president Barack Obama. I valgkampen truet Trump med å sette Clinton i fengsel etter e-post-skandalen som red henne som en mare. Avtroppende president Barack Obama fremstilles som muslim bak lås og slå.

Europeisk piggtråd har Rolf Groven kalt bildet han har malt av den vesle gutten som ble symbolet på barn som druknet i Middelhavet. Foto: Privat

IS og syriske småbarn

Heller ikke IS slipper unna når Groven stiller ut sine bilder slik han ser dagens urolige verdenssituasjon. Under bildet Mannshoder er det Grovens eget hode som ligger på bakken med malesakene spredt utover. På sokkelen der offeret er plassert, står det JE SUIS JESUS.

– Jeg er ikke ute etter å provosere muslimene eller andre.

Groven har i alle år brukt nasjonalsymbol i bildene sine, samt fotografier av kjente hendelser. Bildet av den lille syriske gutten, som ble symbolet på de mange barna som druknet i Middelhavet, er også med i utstillingen under tittelen Europeisk piggtråd.

Omran på fem år ble gravet fram fra ruinene i Aleppo. Også denne gutten gjorde et sterkt inntrykk da bildet av det støvete, blodige og forsakte ansiktet gikk verden rundt.

Fem år gamle Omran gjorde sterkt inntrykk da han ble løftet ut av ruinene i Aleppo. Foto: privat

Rolf Groven stiller ut 30 bilder. Noen av dem er fra tidligere. Blant annet ett av Erna Solberg og Jens Stoltenberg som skuer ut mot Soria Moria.

Tema for utstillinga er miljø, kultur og barn. For Groven er det en ære å stille ut bildene i hovedstadens storstue. Rolf Groven har aldri blitt helt stueren i det etablerte kunstnermiljøet i Oslo.

Rolf Groven stiller ut sammen med Lasse Efskin og Tilla Dahlstrøm i Oslo rådhus fra 14. januar.