Roleg påske for Røde Kors

Røde Kors Hjelpekorps har hatt fire oppdrag utanfor anlegg i påska i år, mot 10 oppdrag i fjor. Koronasituasjonen har gjort at dei aller fleste hjelpekorpsa har hatt heimeberedkap. Røde Kors melder om at det har vore god utfart i fylket på finevêrsdagane i påska, og at folk har teke turar i nærmiljøet.