Roleg for Røde Kors

Starten av påska har vore relativt fredeleg for dei frivillige i Møre og Romsdal Røde Kors. Skjærtorsdag hjelpte dei ein skiturist med forstuing på Strandafjellet, og hadde to oppdrag med å hente ned folk i Hornindal og Molde.

Langfredag er det til no rapportert om to forstuingar på Strandafjellet. Vêret har betra seg, men det er framleis stor risiko for snøskred. Røde Kors-hyttene i fylket har hatt stor utfart dei siste to dagane, med få skader også her. Det opplyser Møre og Romsdal Røde Kors i ei pressemelding.