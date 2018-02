Røkke vil bygge skyskraper

Kjell Inge Røkke vil gjennom selskapet X Four-10 bygge et over 180 meter høyt signalbygg for «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu, skriver budstikka.no. Verdens mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsfartøy, «REV», skal få hjemmehavn like ved, skriver avisen. Planene om bygget ble presentert fredag.