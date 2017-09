Røkke på topp 10

Den samlede formuen til Norges 400 rikeste økte med 11 prosent i fjor. Skipsreder John Fredriksen (73) er suverent rikest. Torsdag publiserte Kapital årets liste over Norges 400 rikeste, og beregningene viser at den formuen til de 400 rikeste her i landet har økt med 11 prosent det siste året. Til sammen eier disse 400 verdier for 1.182 milliarder kroner. Norge har nå 285 milliardærer, en økning fra 251 i 2016. Kjell Inge Røkke ligger på tiendeplass med en formue på 20,4 milliarder kroner.