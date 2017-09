Røkke inn i Molde HK

Molde Håndballklubb og Kjell Inge Røkke via The Resource Group TRG AS inngår en 3-åring avtale til en verdi av 15 millioner kroner. Molde HK Elite ønsker å styrke sin posisjon og etablere seg som en solid og stabil toppklubb i eliteserien for damer. Elitesatsingen er viktig for å inspirere til bredde og engasjement i og rundt klubben med tilhørighet i Molde sier styreleder for MHK Elite Per Gjerde.