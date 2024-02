Rogalending tek styringa i Giskespelet

Rogalendingen Rolf Kristian Larsen er kanskje best kjent frå tv-seriane "Heimebane" og "Lykkeland". No blir han ny regissør for Giskespelet. Han har også spelt Olav den Heilage i Mostraspelet fire gongar og er utdanna dramatikar. Dette var avgjerande for at han fekk jobben i Giskespelet, heiter det i ei pressemelding. Årets Giskespel har premiere 20. juni.