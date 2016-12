Produksjonen av utstyret skjer no mest i lågkostland, og dei nye eigarane skal ikkje gjere større endringar i Molde. Dei 18 arbeidsplassane der skal dermed bestå, seier avtroppande direktør Berner Olsen.

Han fortel at dei brukte lang tid på å finne den beste partnaren for Rofi, og trur samarbeidet mellom dei to selskapa vil styrke bedrifta.

– Vi har samarbeida med den tyske eigaren i fleire år og testa ut produksjonskapasitet, evne og kvalitet. Eg er sikker på at dei vil kunne ta dette vidare og utvikle Rofi i samarbeid med dei som er her, så det har eg veldig stor tru på, seier Olsen, som no blir pensjonist etter å ha jobba i bedrifta i 33 år, dei siste åra også som eigar.

Har tru på framtida til Rofi

I årevis har Rofi levert mineryddingsutstyr og telt som har blitt brukte i samband med svoltkatastrofar, jordskjelv og elles der det er behov for naudhjelp.

Nicolas Abé frå Lanco og Berner M. Olsen. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Rofi har opplevd oppturar og nedturar dei siste åra, men Olsen meiner den Molde-baserte bedrifta no har ein sterk posisjon i marknaden.

– Marknaden varierer frå år til år, men vi har vår styrke innanfor feltsjukehus og reinsesystemer i forskjellige løysningar. I tillegg er vi er svært dyktige på beskyttande løysingar der vi leverer verneutstyr til mineryddarar rundt om kring i verda, seier han.

Olsen ser positivt på framtida til Rofi, og trur bedrifta vil få ei god utvikling også i åra som kjem.

– Vi har produkt som marknaden etterlyser, og har hatt fokus på produktutvikling. Den interessa som er i marknaden, saman med den nye eigarar, vil gi gode resultat, seier han.