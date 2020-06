Rødt vil ha stans i vindkraft

Partiet Rødt foreslår at Stortinget skal be regjeringen stille utbygging av vindkraftverk i bero til Stortinget har behandlet et nytt konsesjonssystem for vindkraft på land. Partileder Bjørnar Moxnes sier til NRK Møre og Romsdal at han håper det kan blir flertall for forslaget under voteringen fredag ettermiddag. Han mener det som skjer på Haramsøya i Ålesund vitner om en fullstendig overkjøring av lokalbefolkningen og lokaldemokratiet.