Røde Kors advarer

Røde Kors råder alle turgåere til å være bevisste på ras, ettersom faren for at tunge snøskavler løsner og utløser skred øker. Mildvær og høyere temperaturer øker faren for skavlbrudd som utløser skred. Turgåere rådes til å legge rastepausen og skituren i god avstand til slike skavler, opplyser Røde Kors. – Bruk kartet når du planlegger turen. Finn ut hvor fjellryggen går, slik at du er sikker på at det er fast grunn under snøen. Vær obs på at skavlen kan knekke overraskende langt inne på ryggen, sier Håkon Storhaug i nasjonal ressursgruppe for skred i Røde Kors. (NTB)