River Kolvikbakken ungdomsskole

Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund skal ikke renoveres likevel, men rives. Det opplyser Jonas Berger, prosjektleder i Ålesund kommunale eiendom. Han sier at de fikk utarbeidet en tilstansrapporten av Norconsult som pekte på at skolen har store avvik, og at det ville være en stor risiko å begynne å rehabilitere et 60 år gammelt bygg. – Da var det en beslutning vi gjorde at det var mer hensiktsmessig å bygge nytt, sier Berger. Den nye skolen skal etter planen stå klar høsten 2022.