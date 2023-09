Risikoen for pasientene er blitt høyere

Helsetilsynet mener at løsningen som skulle gi lavere pasientrisiko, har ført til det motsatte: Risikoen for pasientene er blitt høyere.

Målet med det som etter hvert har blitt et omstridt milliardprosjekt var at bedre flyt av pasient- og journalopplysninger skulle styrke pasientsikkerheten. I stedet har det motsatte skjedd, ifølge Helsetilsynet, skriver Aftenposten.

Det er et drøyt år siden Helseplattformen først ble tatt i bruk i Midt-Norge.

I styredokumenter fra Helse Midt-Norge kommer det fram at Helsetilsynet i sommer sendte en ny vurdering om situasjonen til St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Her kommer det fram at tilsynet vurderer «at den totale endringsprosessen i Midt-Norge i forbindelse med innføringen av Helseplattformen fortsatt innebærer økt risiko for pasientene.»

Helsetilsynet varsler at de vil følge innføringen videre, og at de vil kalle inn de involverte til et statusmøte i september/oktober. (NTB)