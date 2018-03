Risikerer stor lærarmangel i 2021

Noreg risikerer å mangle 10 000 lærarar etter 2021, og næmare hundre tusen elevar kan mangle kvalifiserte lærarar. Det gjer at det må utdannast fleire som ynskjer å bli i yrket. Korleis ein skal auke rekrutteringa til læraryrket er hovudtema på eit seminar som avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) og Kontor for samfunnskontakt (KFS) arrangerer ved Høgskulen i Volda i dag.