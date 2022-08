I sommar har problema tårna seg opp for gulrotbøndene på Smøla på Nordmøre. På eit godt år er det rundt 2500 tonn gulrøter i jorda her, men i år kan sesongen regne vekk.

Det har regna meir enn dobbelt så mykje som normalt i juli. 128 millimeter regn er i ferd stikka kjeppar i hjula.

– Det er verste sommar i manns minne, seier gulrotbonde Ole Wegard Gjøstøl Iversen.

Kan tape inntekta

Åkeren til Iversen er planta i ei myr. Vanlegvis gir dette optimale forhold for gulrøter, men i år går alt på tverka. Den søkkvåte åkeren hans toler ikkje vekta av maskiner. Om gulrøtene ikkje blir hausta om to veker, kan dei bli for store.

– Da blir det ei ukurant vare, og kan ikkje seljast som menneskemat. I verste fall får eg ikkje betalt i det heile tatt, seier Iversen.

Trur tida renn ut

Men vêrmeldinga ser ikkje ut til å spele på lag. Han treng varme for at jorda skal tørke, ikkje regn som held jorda fuktig.

Om det ikkje sluttar å regne vurderer han å gjere haustinga av 300 tonn gulrøter for hand. Da må han hyre folk.

– Det er ikkje mogleg å få tak i norsk arbeidskraft. Utanlandske arbeidarar treng visum og eg trur ikkje papirarbeidet vil vere klart i tide.

I tillegg vil det koste meir å løne arbeidsfolk enn å nytte maskiner.

Ole Wegard Gjøstøl Iversen kjemper både mot tida og regnet for å redde avlinga. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Skada gulrøter

Som om det ikkje var nok, er heller ikkje gulrota slik den skal vere. Gulrota er mellom anna kvit på tuppen.

– Det er dårleg for lagringa og det ser ikkje bra ut. Det bekymrar meg, seier Iversen.

Gulrota er ikkje optimal. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Kan vere dropen

Bondelaget har fått rapportar frå matprodusentar frå vestlandskysten og heilt opp til Finnmark som fortel om mykje regn og trøbbel med avlingane.

– Det som står i jorda no er grunnlaget for produksjonen deira heile året. Det er ikkje tvil om at dette kan få store økonomiske konsekvensar, seier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleiar i Norges Bondelag.

– Når det blir så krevjande som dette, og ein samtidig får enda fleire kostnadar som Iversen risikerer, så kan dette fort vere dropen som får begeret til å renne over.

– Gjer alt ein kan

Ole Wegard Gjøstøl Iversen på Smøla har ikkje tenkt å gi opp. I sommar fann han fram bøtter og fekk to til å hjelpe seg med å gjødsle den enorme åkeren for hand.

– Vi har heldt på med åkeren sidan i fjor og brukt mykje tid og energi. Da gjer ein alt ein kan.