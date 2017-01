Risikerer å bli ekskludert

Møre og Romsdal Frp vurderer å ekskludere kommunepolitikarane Geir Nordli og Roy Olav Holten etter eit lesarinnlegg dei skreiv i regiondebatten. Det melder Tidenes Krav (krev innlogging). Fleire lokallag har reagert på innlegget der dei to skriv at dei har fått nok av Møre og Romsdal og at Kristiansund må jobbe for at flest mogleg nordmørskommunar går til Trøndelag.