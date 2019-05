Ringde naudtelefonen fleire gonger

Politiet har vore på ei adresse på Hareid og beslaglagt ein mobiltelefon etter at ein person har ringt fleire gonger, både 113 og 112, utan at han var i naud. Det opplyser politiet. – Han byrja allereie i 10.00-tida søndag og fekk etter kvart ein åtvaring. Når han då ikkje følgde denne, valde vi å reise ut for å ta frå han mobilen. Ein skal ikkje misbruke linjene på denne måten og det kan gå utover andre viktigare samtalar til naudetatane. Det vil bli oppretta ei sak og så blir det opp til juristane kva som skjer vidare, seier Roar Fylling, operasjonsleiar i politiet. Mannen skal ha vore full.