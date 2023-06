Riksrevisjonen kritiserer myndighetene for manglende tiltak i havbruksnæringa



Myndighetene har ikke gode nok tiltak for å redusere utfordringer med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringa.

Det viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

– Dette fører både til høy fiskedødelighet og økonomiske tap, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen sin undersøkelse viser at ny teknologi og nye produksjonsmetoder som svekker fiskehelsa, har blitt utbredt.

Nasjonalt dør mellom 15 og 18 prosent av laks som bli satt ut i sjø. Dødeligheten er størst på Vestlandet med 25 prosent.



Mattilsynet mener at mye av utviklingen har skjedd gjennom prøving og feiling, uten at oppdretterne i tilstrekkelig grad har dokumentert de velferdsmessige konsekvensene for fisken.