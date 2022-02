Rikke klar for Molde Elite

21 år gamle Rikke Larsen Øyerhamn er klar for Molde Elite fra sommeren. Hun har skrevet under en kontrakt på 3 år. – I Rikke får vi en treffsikker venstrekant. Vi er veldig glade for at hun valgte Molde som sin nye klubb, sier trener Tor Oddvar Moen. Selv sier hun at hun gleder seg til å bli Molde-spiller fra neste sesong.