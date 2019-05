Riise vil trene Strømsgodset

John Arne Riise (38) har meldt interesse for å bli Bjørn Petter Ingebretsens arvtaker som Strømsgodset-trener. Onsdag offentliggjorde Ingebretsen at han ga seg som hovedtrener av helsemessige årsaker. Inntil videre har assistenttrener Håkon Wibe-Lund treneransvaret. Nå opplyser tidligere landslagsspiller John Arne Riise overfor Drammens Tidende at han har sendt en henvendelse til sportssjef Jostein Flo om den ledige stillingen. Riise har kjøpt bolig i Drammen og har også tidligere flørtet åpenlyst med Godset. (NTB)