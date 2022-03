Rigges for å ta imot flyktninger

Både i Isfjorden i Rauma og i Sunndal rigges det nå for å ta imot flyktninger fra Ukraina i slutten av denne uka. Vidar Torheim, direktør i Hero Mottak, sier at ved Isfjorden Turisthotell og Motell er de klare: – Det er gjort en avtale med UDI om at vi skal kunne ta imot flyktninger fra slutten av denne uka. Om en uke åpnes anlegget i Sunndal, der det har vært akuttmottak før. Der er det plass til 300.

Ifølge Rauma kommune vil det trolig komme mellom 200–300 personer til Rauma, hovedsakelig kvinner, barn og eldre.

– Nå trenger flyktninger fra Ukraina Norges akutte hjelp, og i denne situasjonen er det godt at også Rauma kan bidra som vertskommune, sier ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold.

Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet holder pressemøte om flyktninger fra Ukraina klokka 15.00.