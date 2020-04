Rigger for koronapasienter

Én av to korttidsavdelinger på Kirkebakken omsorgssenter i Molde skal rigges for å ta mot koronasmittede pasienter, opplyser kommunen. De skal i første omgang lage klart 12 plasser for pasienter som er for friske til å ligge på sykehuset, men for dårlige til å være hjemme. Det er Folkehelseinstituttet som ber kommunene om å rigge seg slik at de kan avlaste sykehusene i tiden framover.