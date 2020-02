Revisor underslo fagforeining

Ein revisor på Sunnmøre henta 443.000 kroner frå ein fagforeining sin bankkonto som han hadde tilgang til, skriv smp.no. Mannen forklarte at økonomiske problem låg til grunn for handlingane, og han har no betalt tilbake pengane, samt advokatutgifter til fagforeininga. Sunnmøre tingrett dømmer mannen til fengsel i 120 dagar.