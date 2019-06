Rettssak utan imam-avhøyr

Politiet har ikkje klart å finne imamen som var involvert då ei 14 år gamal jente blei gifta vekk til ein mann busett på Sunnmøre. Rettssaka starta i mai, men blei stoppa for at politiet skulle prøve å få avhøyrt imamen. Dette har dei altså ikkje lykkast med, og i dag startar rettssaka opp igjen. Den tiltalte mannen som gifta seg med 14-åringen hevdar at han trudde ho var langt eldre.