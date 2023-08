Rettssak startar i dag

I dag startar rettssaka mot trafikklæraren frå Sunnmøre som er tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkande åtferd mot tre av elevane sine.

I tiltalen står det mellom anna at han skal ha gnidd skrittet sitt mot rumpa til ei av dei. Til ei anna skal han ha sagt at han ville betale for å ligge med ho.

Gjennom 15 år har politiet og Statens vegvesen registrert totalt 35 varsel mot trafikklæraren.

Så langt har ingen av sakene ført til straffereaksjonar mot trafikklæraren.