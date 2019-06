Rettssak startar i dag

I dag startar rettssaka mot ein 23 år gamal mann som er tiltalt for seksuelle overgrep mot ei 15 år gamal jente på Sunnmøre. Han er også tiltalt for å ha fått jenta til å sende seksualiserte bilde av seg sjølv til han mot betaling. Ifølgje tiltalen skal han totalt ha sendt seksualiserte bilde og tekstmeldingar til nesten 20 andre jenter. Det er sett av to dagar til saka.