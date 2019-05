Rettssak startar i dag

I dag startar ei rettssak i Sunnmøre tingrett mot ein mann i 20-åra, som er tiltalt for forsøk på å gifte seg med ei 14 år gamal jente. Ifølgje tiltalen bad mannen familien hennar om samtykke til å gifte seg, før det blei gjennomført ein seremoni på Austlandet. Det skal også ha blitt betalt medgift til familien hennar. No er mannen tiltalt for å ha inngått eit ekteskap som er ulovleg etter norsk lov, og for fleire seksuelle overgrep mot henne i tida etterpå. Ingen av partane vil kommentere saka.