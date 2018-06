Rettssak startar i dag

I dag starta rettssaka mot ein mann i 40-åra frå Romsdal, som er tiltalt for grov mishandling av ein annan mann i fjor sommar. Ifølgje tiltalen skal 40-åringen ha brote seg inn heime hos offeret og trua med å drepe han medan han heldt ein machete mot strupen hans. Begge dei to mennene sit på tiltalebenken i slutten av juni når retten skal behandle påstanden om at fem menn i fellesskap skal ha tvinga ein sjette mann til å valdta seg sjølv med ei flaske.