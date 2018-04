Rettssak startar i dag

I dag startar rettssaka mot ein sunnmørsmann i 40-åra som er tiltalt for grov mishandling av tre døtrer. Mannen blei for to år sidan dømd til fengsel i halvanna år for mishandling av fleire andre sysken. Mannen skal mellom anna ha dytta døtrene sine ut av bilen i fart, og også trua to menn på livet. Det er sett av fire dagar til saka.