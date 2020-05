Rettssak mot vindkraftutbygging

Birgit Oline Kjerstad, styreleiar i Nei til Vindkraftverk på Haramsøya, seier det kan bli aktuelt for dei å ta saka til retten for å få stoppa utbygging av vindkraftverket på Haramsfjellet. Vindkraftanlegget er svært omstridt og dei som bur i området har protestert heftig mot byggeplanane. – Om ikkje nokon tar denne saka til retten så vil fleire oppleve det same som oss og det er ikkje greitt. Det handlar om tilliten her i landet, seier Kjerstad.