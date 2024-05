Rettssak mellom grunneigarar og Kystverket

I dag startar rettssaka som skal avgjere ein langvarig strid rundt bygginga av Stad skipstunnel.

Fleire bygningar må vekk i samband med bygginga, men ikkje alle grunneigarar er fornøgde med erstatningstilbodet frå Kystverket.

Skipstunnelen skal ut på anbod etter sommaren og Kystverket vil at retten skal avgjere striden slik at dei får tilgang til eigedomar som er i vegen for utbygginga.