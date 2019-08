Rettssak i slutten av august

Tirsdag 27. august starter rettssaken mot torpedoen Jan Erik Iversen som er tiltalt for grov utpressing av Kjell Inge Røkke. Saken ble tidligere i år utsatt på grunn av sykdom. Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018 og ifølge Nettavisen mener politiet Iversen presset Røkke for et tosifret millionbeløp.