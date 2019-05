Rettsaka blir utsett

Rettsaka mot mannen som er tiltalt for å ha forsøkt å gifte seg med ei 14 år gamal jente, blir utsett. Mannen sin forsvarar har bedt om at imamen som var involvert blir avhøyrt før rettsaka held fram. Retten meiner foreldra til jenta også må avhøyrast. Det har vore knytt stor usikkerheit til jenta sin alder, og forsvararen ønskjer å få dokumentasjon som blei framlagt om jenta sin alder, då dei gifta seg. Ifølgje tiltalen var ho 14 år gamal då mannen gifta seg om henne, medan den tiltalte mannen hevdar han fekk opplyst at ho var langt eldre. Rettsaka held fram i starten av juni.