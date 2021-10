Rettsak mot lege utsett

Saka mot den tidlegare fastlegen på Sunnmøre som er tiltalt for å ha forgripe seg mot tre pasientar er utsett på ubestemt tid. Aktor har blitt sjuk, og den seks dagar lange rettsaka er difor flytta. Mannen har tidlegare mist retten til å vere lege, men hevdar at han ikkje har gjort det han er skulda for.